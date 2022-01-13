Отправка военных консультантов на Украину обсуждалась на неформальной встрече руководителей Минобороны ЕС во Франции.
По словам Борреля, на Украину уже отправилась делегация для обсуждения этой инициативы.
«Есть предложение о создании миссии, но не обычной миссии по подготовке военных наподобие тех, которые мы осуществляем в Мали и осуществляли в ЦАР. Речь идет о подготовке кадров высокого уровня армии Украины, украинцы не нуждаются в базовой подготовке», — заявил Боррель.
Также ЕС хочет помочь Украине бороться с угрозами в киберпространстве.
Ранее в Минобороны Украины приступили к работе советники из США.
По данным немецкого издания Die Welt, в конце июля 2021 года министры иностранных дел и обороны Украины в конфиденциальном письме обратились к Жозепу Боррелю с просьбой о военной учебной миссии от ЕС.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. В Кремле подобные сообщения оценили как алармистские и назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Москва подчеркивает, что Россия никому не угрожает, а передвижение войск по своей территории — суверенное право.