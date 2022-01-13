ЕС рассматривает возможность создания военной консультативной и тренировочной миссии ЕС на Украине, сообщил 13 января глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции, передает РИА Новости

Отправка военных консультантов на Украину обсуждалась на неформальной встрече руководителей Минобороны ЕС во Франции.

По словам Борреля, на Украину уже отправилась делегация для обсуждения этой инициативы.

«Есть предложение о создании миссии, но не обычной миссии по подготовке военных наподобие тех, которые мы осуществляем в Мали и осуществляли в ЦАР. Речь идет о подготовке кадров высокого уровня армии Украины, украинцы не нуждаются в базовой подготовке», — заявил Боррель.

Также ЕС хочет помочь Украине бороться с угрозами в киберпространстве.

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По данным немецкого издания Die Welt, в конце июля 2021 года министры иностранных дел и обороны Украины в конфиденциальном письме обратились к Жозепу Боррелю с просьбой о военной учебной миссии от ЕС.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. В Кремле подобные сообщения оценили как алармистские и назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Москва подчеркивает, что Россия никому не угрожает, а передвижение войск по своей территории — суверенное право.