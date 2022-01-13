Россия готова работать с теми членами правительства Казахстана, которым оказал доверие президент республики. Об этом 13 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

«Не имеет морального права занимать государственный пост»: соцсети о назначении министром Аскара Умарова © primeminister.kz Касым-Жомарт) Токаев - глава нашего партнерского и союзного государства», — сказал Песков.

Так он прокомментировал назначение на должность министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, ранее отметившегося неоднозначными высказываниями относительно России.

«Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Но здесь, прежде всего, конечно, следует исходить из того, что это президент Казахстана — президент нашего партнерского, нашего союзнического государства — назначил свой кабинет министров и оказал господину Умарову доверие. И судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе», — пояснил Песков.

Сам Умаров на днях, комментируя обвинения в русофобии, заявил, что на всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Он также заявил, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с Россией.