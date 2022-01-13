Введение санкций против российского лидера Владимира Путина - это запредельная мера, сравнимая с разрывом отношений. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

США могут ввести санкции против Сбербанка и ВТБ © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Журналисты спросили его, будет ли в случае принятия санкций рассматриваться ответная мера введения санкций против американского лидера Джо Байдена.

«А что готова делать Россия? Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», — ответил он.

Накануне сенаторы от правящей Демократической партии представили законопроект, который предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.