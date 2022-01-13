«Введение санкций против главы государства и против главы России, еще раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений», — заявил он.
Журналисты спросили его, будет ли в случае принятия санкций рассматриваться ответная мера введения санкций против американского лидера Джо Байдена.
«А что готова делать Россия? Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», — ответил он.
Накануне сенаторы от правящей Демократической партии представили законопроект, который предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.