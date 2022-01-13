Украинский активист Айдер Муждабаев оскорбительно отозвался о послах Израиля на Украине и призвал власти выслать нового главу израильского дипведомства Михаила Бродского из страны. Об этом на днях сообщил в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский

Киев пал. Униаты Бандеры на марше © antifashist.online

Муждабаев обвинил израильского дипломата в том, что он получил «неправильное образование» и «стал жертвой антиукраинских заблуждений».

«Все советские антиукраинские мифы впитал, так от них и не избавился, приехал в Киев и начал вести откровенно пророссийскую пропаганду», — заявил активист.

Он призвал выслать израильского дипломата из Украины.

Кроме того, Муждабаев раскритиковал и предыдущего посла Израиля на Украине Джоэля Лиона. Его он назвал слишком религиозным и посетовал, что посол не читал труды Бандеры.

Ранее Михаил Бродский заявил в интервью, что пособник нацистов Степан Бандера не может носить звание героя Украины.