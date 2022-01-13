Бродский стал послом Израиля на Украине в июле 2021 года. Он родился и провел юность в советском Ленинграде.
Муждабаев обвинил израильского дипломата в том, что он получил «неправильное образование» и «стал жертвой антиукраинских заблуждений».
«Все советские антиукраинские мифы впитал, так от них и не избавился, приехал в Киев и начал вести откровенно пророссийскую пропаганду», — заявил активист.
Он призвал выслать израильского дипломата из Украины.
Кроме того, Муждабаев раскритиковал и предыдущего посла Израиля на Украине Джоэля Лиона. Его он назвал слишком религиозным и посетовал, что посол не читал труды Бандеры.
Ранее Михаил Бродский заявил в интервью, что пособник нацистов Степан Бандера не может носить звание героя Украины.