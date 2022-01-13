На консультациях России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе был позитив, но нужны ответы на принципиальные вопросы, по ним зафиксированы разногласия. Об этом 13 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков прокомментировал агрессивные заявления США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретные поставленные принципиальные вопросы. Вот по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо. Это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», — сказал Песков.

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.