Двое заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин были задержаны силовиками по подозрению в государственной измене. Об этом 13 января сообщила пресс-служба ведомства

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Вместе с Егрожиным он был заподозрен в действиях, направленных на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий во время охвативших страну массовых беспорядков.

Ранее стало известно, что следственный суд Нур-Султана арестовал начальника задержанных, экс-начальника КНБ Карима Масимова. Он считался одним из наиболее приближенных к бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву людей. Главу спецслужб также заподозрили в госизмене.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд. На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне.