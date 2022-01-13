Помощь для восстановления города после погромов направили представители «Сбербанка Казахстан».
В частности, банк передал для Алма-Аты десять реанимобилей, оснащенных всей необходимой техникой. Также планируется восстановить здания Национальной библиотеки и Центрального государственного музея Казахстана.
«Общая сумма выделенных средств составит 550 млн тенге. Я уверен, что общими усилиями мы не только быстро восстановим все повреждённые здания, но и станем сильнее. Сила — в единстве», — заявил председатель правления ДБ АО «Сбербанк России» Ельдар Тенизбаев.
Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на автогаз. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых.
Масштабные беспорядки затронули в том числе Алма-Ату. Погромщики пытались штурмовать административные здания, устраивали взрывы, поджигали и грабили магазины, уничтожали машины полиции и скорой помощи.
Президент Токаев отправил в отставку правительство и запросил помощь ОДКБ. 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.