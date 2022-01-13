Сбербанк выделил для восстановления Алма-Аты после массовых беспорядков в Казахстане 550 млн тенге (более 94 млн рублей). Об этом сообщил 13 января канал «Хабар 24»

Помощь для восстановления города после погромов направили представители «Сбербанка Казахстан».

Роман Юнеман: Русские в Казахстане должны жить как граждане первого, а не второго сорта © commons.wikimedia.org, Роман Юнеман

«Общая сумма выделенных средств составит 550 млн тенге. Я уверен, что общими усилиями мы не только быстро восстановим все повреждённые здания, но и станем сильнее. Сила — в единстве», — заявил председатель правления ДБ АО «Сбербанк России» Ельдар Тенизбаев.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на автогаз. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых.

Масштабные беспорядки затронули в том числе Алма-Ату. Погромщики пытались штурмовать административные здания, устраивали взрывы, поджигали и грабили магазины, уничтожали машины полиции и скорой помощи.

Президент Токаев отправил в отставку правительство и запросил помощь ОДКБ. 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.