Газопровод «Северный поток-2» не должен быть втянут в конфликт вокруг Украины, решение нужно искать в формате переговоров. Об этом 13 января заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт в эфире радиостанции RBB

В ФРГ пояснили, почему до сих пор не запущен «Северный поток-2» © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

«Так оно и есть. Поэтому в этот конфликт мы не должны это втягивать. Мы должны решить этот конфликт в формате переговоров. Это задача момента, которая стоит перед нами. Есть такие возможности, и нам нужно использовать их, а не пытаться решить конфликт с помощью проектов, которые не имеют к этому никакого отношения, это не получится сделать», — сказала министр.

РФ не раз заявляла, что «Северный поток-2», против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.