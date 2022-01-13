Она ответила на вопрос ведущего, является ли газопровод экономическим проектом.
«Так оно и есть. Поэтому в этот конфликт мы не должны это втягивать. Мы должны решить этот конфликт в формате переговоров. Это задача момента, которая стоит перед нами. Есть такие возможности, и нам нужно использовать их, а не пытаться решить конфликт с помощью проектов, которые не имеют к этому никакого отношения, это не получится сделать», — сказала министр.
РФ не раз заявляла, что «Северный поток-2», против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.