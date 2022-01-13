Сенат США 13 января проголосует по предложенному республиканцем Тедом Крузом пакету санкций против газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба Сената на сайте

На повестке дня Сената США законопроект, требующий введения санкций в отношении организаций, ответственных за планирование, строительство или эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».

Нуланд признала, что США пытаются затянуть одобрение «Северного потока-2» © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Теда Круза обязывает Белый дом ввести санкции против лиц, имеющих отношение к проекту и строительству газопровода, в течение 15 дней после утверждения документа.

Санкции включают запрет на въезд в США, заморозку активов в стране и запрет вести бизнес с американскими физическими и юридическими лицами.

Ранее представители администрации США изменили свою позицию и попытались убедить сенаторов-демократов не поддерживать санкции против газопровода. В частности, с такой просьбой к Демократической партии замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.