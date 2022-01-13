Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Алия Назарбаева 13 января впервые прокомментировала беспорядки в стране в своем Instagram

Затулин назвал главного выгодоприобретателя от событий в Казахстане © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», — подчеркнула она.

Помимо этого, дочь бывшего президента поблагодарила граждан Казахстана за поддержку своего отца. По ее словам, Назарбаев «получает много сообщений от жителей разных регионов». Она также пожелала Казахстану мира и процветания, а казахстанцам — благополучия и здоровья.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и покинул его в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан», а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.