У украинского лидера Владимира Зеленского после президентства есть все шансы превратиться в «прежнего Володю», а вот вернуться в созданный им когда то «Квартал 95» уже вряд ли удастся: Зеленский сам «убил» Студию. Такое мнение 12 января в эфире программы «Время Голованова» на «Украина 24» выразил украинский журналист Дмитрий Гордон

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«Это не Владимир Александрович, это совершенно другой человек. Причем, я вам скажу, что когда он перестанет быть президентом, у него есть шанс снова превратиться во Владимира Александровича. В Володю», — считает Гордон.

Попытался журналист ответить и на вопрос о шансах президента вернуться к предыдущей работе, то есть снова возглавить созданный им «95 Квартал». По мнению Гордона, тут вариантов совсем немного, ведь Студию Зеленский «убил собственными руками», запретив шутить о себе.

«Я не знаю, куда ему возвращаться, может на пепелище, может, он возродит "Квартал" — я не знаю. Но у него есть шанс снова превратиться в этого светлого, прекрасного человека, которым восхищалась вся страна, который рождал юмор, счастье.

Сегодня это глубоко раненый человек, жесткий, иногда жестокий, комплексующий, рефлексирующий, болезненно относящийся к критике, не могущий провести реформы, окруживший себя идиотами и подхалимами. Но это удел не только его одного. Я его не хочу обвинять в этом. Этот путь проходили практически все президенты в разных странах мира. Практически все», — высказался Гордон.

К слову, вместе с Зеленским к власти пришли и многие его бывшие коллеги, которые до сих признаются, что помимо политической работы продолжают сотрудничать с «Кварталом».