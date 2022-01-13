Гордон и Зеленский знакомы много лет, и по словам журналиста, в последнее время он просто не узнает того человека, которого когда-то знал, как одного из самых светлых и добрых.
«Это не Владимир Александрович, это совершенно другой человек. Причем, я вам скажу, что когда он перестанет быть президентом, у него есть шанс снова превратиться во Владимира Александровича. В Володю», — считает Гордон.
Попытался журналист ответить и на вопрос о шансах президента вернуться к предыдущей работе, то есть снова возглавить созданный им «95 Квартал». По мнению Гордона, тут вариантов совсем немного, ведь Студию Зеленский «убил собственными руками», запретив шутить о себе.
«Я не знаю, куда ему возвращаться, может на пепелище, может, он возродит "Квартал" — я не знаю. Но у него есть шанс снова превратиться в этого светлого, прекрасного человека, которым восхищалась вся страна, который рождал юмор, счастье.
Сегодня это глубоко раненый человек, жесткий, иногда жестокий, комплексующий, рефлексирующий, болезненно относящийся к критике, не могущий провести реформы, окруживший себя идиотами и подхалимами. Но это удел не только его одного. Я его не хочу обвинять в этом. Этот путь проходили практически все президенты в разных странах мира. Практически все», — высказался Гордон.
К слову, вместе с Зеленским к власти пришли и многие его бывшие коллеги, которые до сих признаются, что помимо политической работы продолжают сотрудничать с «Кварталом».