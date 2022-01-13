События в Казахстане знаменуют собой начало нового этапа как во внутренней политике этой стране, так и на всём постсоветском пространстве. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 13 января в испанской газете El Pais

Рассказывая о потрясших страну беспорядках и мерах, предпринимаемых президентом Касымом-Жомартом Токаевым по реформированию системы, сложившейся в результате тридцати лет правления его предшественника Нурсултана Назарбаева, газета замечает, что ввод в страну войск ОДКБ был первой реальной военной акцией международной организации.

«Кратковременная операция ОДКБ в Казахстане позволяет Москве продемонстрировать механизм военного и полицейского вмешательства в очень деликатный момент в Центральной Азии. Уход США и их союзников из Афганистана усилил чувство уязвимости репрессивных и коррумпированных режимов в этом районе… Россия протягивает руку лидерам и гражданам просящих её о помощи стран в обмен на пока ещё неясную цену в том, что касается лояльности и приоритетов», — указывает газета. «Не имеет морального права занимать государственный пост»: соцсети о назначении министром Аскара Умарова © primeminister.kz

Ранее в связи с массовыми беспорядками в Казахстане Токаев обратился за помощью к государствам-партнерам по Организации Договора коллективной безопасности.

В страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Процесс вывода контингента начнётся в ближайшие дни.