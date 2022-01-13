Российский посол заявил, что призывы сенаторов США ввести санкции против провокационны и бесперспективны.
По его словам, складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и теперь сами же преодолевают собственные фобии.
«За требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», — заявил Антонов.
Дипломат подчеркнул, что Россия настроена против конфронтации с США, и сегодня государствам необходимо выстраивание равноправных прагматических отношений.
«Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях», — заключил Антонов.
Он отметил, что российская сторона ожидает от США не популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений.
Ранее сенаторы США от Демократической партии представили законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина и других представителей руководства страны, а также финансовых институтов, которые Вашингтон может принять в случае «обострения ситуации на Украине».