Давление Вашингтона на Москву вызвано неспособностью аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на странице российского диппредставительства в Facebook 12 января

Российский посол заявил, что призывы сенаторов США ввести санкции против провокационны и бесперспективны.

По его словам, складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и теперь сами же преодолевают собственные фобии. США могут ввести санкции против Сбербанка и ВТБ © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«За требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», — заявил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия настроена против конфронтации с США, и сегодня государствам необходимо выстраивание равноправных прагматических отношений.

«Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях», — заключил Антонов.

Он отметил, что российская сторона ожидает от США не популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений.

Ранее сенаторы США от Демократической партии представили законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина и других представителей руководства страны, а также финансовых институтов, которые Вашингтон может принять в случае «обострения ситуации на Украине».