Политик призвала НАТО выступать «единым фронтом» и занять «твердую позицию» в отношении Москвы.
«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается. <…> Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», — пояснила Каллас.
Также эстонскому премьеру не понравились предложения России о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами.
«Российские претензии (отказ Североатлантического альянса от "освоения территории" государств, вступивших в блок после 1997 года — ред.) просто возмутительны!», — подчеркнула политик.
Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. По итогам встречи в Швейцарии заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что для России отказ НАТО от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1997 года, получение правовых гарантий дальнейшего нерасширения и отказ от размещения ударных вооружений у российских границ — это «абсолютный императив». Дипломат подчеркнул, что Москва детально разъяснила американским партнерам логику и содержание своих предложений.
В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а в четверг консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.