Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 12 января раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве, передает французская газета Figaro

Главная, но бесправная: место Украины в переговорах России и США по гарантиям безопасности © коллаж Украина.Ру

«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается. <…> Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», — пояснила Каллас.

Также эстонскому премьеру не понравились предложения России о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами.

«Российские претензии (отказ Североатлантического альянса от "освоения территории" государств, вступивших в блок после 1997 года — ред.) просто возмутительны!», — подчеркнула политик.

Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. По итогам встречи в Швейцарии заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что для России отказ НАТО от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1997 года, получение правовых гарантий дальнейшего нерасширения и отказ от размещения ударных вооружений у российских границ — это «абсолютный императив». Дипломат подчеркнул, что Москва детально разъяснила американским партнерам логику и содержание своих предложений.

В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а в четверг консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.