Экс-третья ракетка мира, но по-прежнему лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина на днях дала интервью журналисту Дмитрию Гордону, в ходе которого ответила в том числе и на политические вопросы. Эфир вышел на платформе YouTube

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«Во-первых, я не живу на данный момент на Украине и не понимаю, что происходит. И даже когда у нас здесь были военные действия, я здесь была тоже очень мало. Большинство я смотрела из новостей и общалась со своими друзьями, то есть со своей семьей.

У меня есть друзья, которые вводят меня в курс, потому что я все-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно. То есть я даже ничего не высказываю, потому что считаю, что, когда ты что-то высказываешь, ты должен знать что-то изнутри. А я не знаю, что там происходит», — ответила теннисистка.

На вопрос Гордона, собирается ли Свитолина пойти в политику после завершения спортивной карьеры, она сказала категорическое «нет», пояснив, что «политика для меня страшное слово, темный лес».

Элина Свитолина — украинская теннисистка, бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

В 2021 году спортсменка вышла замуж за коллегу, французского теннисиста Гаэля Монфиса.