К концу февраля формирования национальной обороны Украины укомплектуют на 70%, и их общая численность составит 10 тыс. военнослужащих. Об этом заявил 12 января в эфире «24 канала» командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин

«Общая численность сил территориальной обороны, определенных в соответствии с Законом «Об основах национального сопротивления», составит 10 тыс. военнослужащих. Это военнослужащие, которые будут проходить службу в штате мирного времени»,- сказал Галушкин.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ним задачу как можно быстрее развернуть силы теробороны «на полную мощность». Над пропастью без ржи: астролог призвал украинцев готовиться к знаку войны © CC0, Pixabay

Галушкин отметил, что командование сил территориальной обороны будет дислоцироваться в Киеве вместе с подразделениями обеспечения. Кроме того, будут созданы региональные управления в Одессе, Львове, Днепре и Ровно.

В июле 2021 года Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих. Он заявил, что это «мощный сигнал всем, что Украина будет обороняться и не допустит событий 2014 года».

Страны Запада и киевский режим обвиняют РФ в подготовке «вторжения на Украину». В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, а такие заявления являются для Киева предлогом для получения оружия от Запада.