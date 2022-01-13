«Общая численность сил территориальной обороны, определенных в соответствии с Законом «Об основах национального сопротивления», составит 10 тыс. военнослужащих. Это военнослужащие, которые будут проходить службу в штате мирного времени»,- сказал Галушкин.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ним задачу как можно быстрее развернуть силы теробороны «на полную мощность».
Галушкин отметил, что командование сил территориальной обороны будет дислоцироваться в Киеве вместе с подразделениями обеспечения. Кроме того, будут созданы региональные управления в Одессе, Львове, Днепре и Ровно.
В июле 2021 года Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих. Он заявил, что это «мощный сигнал всем, что Украина будет обороняться и не допустит событий 2014 года».
Страны Запада и киевский режим обвиняют РФ в подготовке «вторжения на Украину». В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, а такие заявления являются для Киева предлогом для получения оружия от Запада.