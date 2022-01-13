Речь о квартире на Арбате площадью 615 квадратных метров. Строители оценили все работы в 32 миллиона рублей, 11 из них Киркоров внес в качестве залога.
«Вот только уважаемые рабочие не сделали ничего. Потом притворились организаторами премии МУЗ-ТВ, сказали "мы ни в чем не виноваты". Но Филиппу не впервой работать с молдаванами», — написал канал.
После скандала фирма вернула артисту его деньги, однако не всю сумму целиком, а лишь половину. Еще 5,5 миллионов Киркоров решил требовать через суд с помощью своего адвоката Александра Добровинского.