Певец Филипп Киркоров, владеющий не только собственным особняком, но и квартирой в центре Москвы, попал впросак при ее ремонте. Артист заключил договор с частной фирмой и даже внес залог, однако работы так и не были произведены. Об этом 12 января сообщил Telegram-канал Mash

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«Вот только уважаемые рабочие не сделали ничего. Потом притворились организаторами премии МУЗ-ТВ, сказали "мы ни в чем не виноваты". Но Филиппу не впервой работать с молдаванами», — написал канал.

После скандала фирма вернула артисту его деньги, однако не всю сумму целиком, а лишь половину. Еще 5,5 миллионов Киркоров решил требовать через суд с помощью своего адвоката Александра Добровинского.