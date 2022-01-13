«Лидеры стран смотрят на [президента Украины] Владимира Зеленского, понимают уровень коррупции, что дадут оружие, а они его не дай бог перепродадут. Они понимают, что деньги исчезают, что идет сплошная политическая коррупция. Какое там НАТО, если такие дела на кухне?» — возмутился Бойко.
По его словам, ЕС и НАТО уже четко дали понять всему миру, что Украина не получит членство. Однако украинские политики пытаются убедить граждан своей страны в обратном, и для этого принимают документы о невозможных шагах и планах.
Ранее лидер политической силы «Наши» Евгений Мураев заявил, что Украина должна решить вопрос с Крымом и Донбассом, а после получить одобрение украинцев на запрос о членстве в НАТО.