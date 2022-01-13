Лидеры Европейского союза и стран НАТО опасаются чрезмерной коррупции на Украине и не хотят столкнуться с фактом перепродажи предоставленного стране оружия. Об этом 12 января рассказал в эфире телеканала «Наш» сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко

«Худший сценарий»: Зеленский поблагодарил ЕС и НАТО © president.gov.ua Владимира Зеленского, понимают уровень коррупции, что дадут оружие, а они его не дай бог перепродадут. Они понимают, что деньги исчезают, что идет сплошная политическая коррупция. Какое там НАТО, если такие дела на кухне?» — возмутился Бойко.

По его словам, ЕС и НАТО уже четко дали понять всему миру, что Украина не получит членство. Однако украинские политики пытаются убедить граждан своей страны в обратном, и для этого принимают документы о невозможных шагах и планах.

Ранее лидер политической силы «Наши» Евгений Мураев заявил, что Украина должна решить вопрос с Крымом и Донбассом, а после получить одобрение украинцев на запрос о членстве в НАТО.