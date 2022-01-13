«Нам всем нужно молиться, чтобы не было морозов, дай Бог, чтобы это был последний всплеск, потому что если такие морозы продолжатся, существует реальный риск веерных отключений и недостатка энергоносителей в стране», — отметил Бойко.
Он добавил, что Украине крайне необходимо заключить прямой контракт на поставку газа с Россией, Норвегией или Катаром, поскольку собственной добычи может не хватить. В противном случае «труба, из которой Украина больше не получает газ, может не выдержать».
Ранее политолог Энрике Менендес в интервью изданию Украина.ру рассказал, что если на Украине энергетический кризис приведет к веерным отключениям, президент Владимир Зеленский попытается обвинить в этом компанию ДТЭК Рината Ахметова.
Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля. Кроме того, на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, Украина какое-то время импортировала электроэнергию из Белоруссии.