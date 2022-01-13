Украина исчерпала все запасы своих энергоресурсов, чтобы избежать веерные отключения при продолжающихся сильных морозах. Об этом 12 января рассказал в эфире телеканала «Наш» сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко

Олег Царев объяснил, что будет, если Россия будет по полной поставлять электричество на Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов

Он добавил, что Украине крайне необходимо заключить прямой контракт на поставку газа с Россией, Норвегией или Катаром, поскольку собственной добычи может не хватить. В противном случае «труба, из которой Украина больше не получает газ, может не выдержать».

Ранее политолог Энрике Менендес в интервью изданию Украина.ру рассказал, что если на Украине энергетический кризис приведет к веерным отключениям, президент Владимир Зеленский попытается обвинить в этом компанию ДТЭК Рината Ахметова.

Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля. Кроме того, на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, Украина какое-то время импортировала электроэнергию из Белоруссии.