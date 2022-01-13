Общие симптомы COVID-19 и туберкулеза — кашель и одышка. Однако если у первого нет специфических показателей, то второй при коронавирусе явление постоянное, а при туберкулезе проявляется только при физической активности.
Есть у заболеваний и специфические симптомы. Например, у COVID-19 это резкое начало и яркое течение болезни, высокая температура, головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле и мышцах.
У туберкулеза течение медленное, долгое время болезнь себя никак не проявляет, температура может держаться в районе 37-37,2 °С, при этом ее сопровождает обильная потливость.
Врачи подчеркивают, что если вы обнаружили у себя подобные симптомы — незамедлительно проконсультируйтесь с врачом.