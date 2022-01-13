Коронавирус и туберкулез могут протекать с одними и теми же симптомами, оба заболевания крайне опасные, вплоть до летального исхода, однако лечить их нужно по-разному, а значит крайне важно правильно поставить диагноз. Об этом на днях напомнили в Министерстве здравоохранения Украины

Низкий рейтинг: «Сваты-7» и «Вечерний квартал» разочаровали © kino-teatr.ru

Есть у заболеваний и специфические симптомы. Например, у COVID-19 это резкое начало и яркое течение болезни, высокая температура, головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле и мышцах.

У туберкулеза течение медленное, долгое время болезнь себя никак не проявляет, температура может держаться в районе 37-37,2 °С, при этом ее сопровождает обильная потливость.

Врачи подчеркивают, что если вы обнаружили у себя подобные симптомы — незамедлительно проконсультируйтесь с врачом.