«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — пояснил Рот.
Немецкий депутат добавил, что Россия «должна гарантировать транзит газа через Украину после 2024 года».
Ранее украинский политолог Кирилл Молчанов отметил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» был бы, напротив, выгоден Украине, так как позволит снизить тарифы на газ для промышленности и бизнеса.
Согласно опросу, большинство жителей ФРГ выступают за скорейший запуск газопровода.
В настоящий момент сертификация «Северного потока-2» приостановлена. Федеральный сетевой регулятор настаивает на регистрации оператором проекта «дочки» в Германии.