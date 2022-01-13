Запуску «Северного потока-2» мешают экономические интересы других стран, в частности США. Об этом сказал 12 января в интервью газете Handelsblatt глава комитета по внешней политике Бундестага, социал-демократ Михаэль Рот

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — пояснил Рот.

Игорь Юшков: «Северный поток-2» стал разменной монетой во внутренней политике США © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее украинский политолог Кирилл Молчанов отметил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» был бы, напротив, выгоден Украине, так как позволит снизить тарифы на газ для промышленности и бизнеса.

Согласно опросу, большинство жителей ФРГ выступают за скорейший запуск газопровода.

В настоящий момент сертификация «Северного потока-2» приостановлена. Федеральный сетевой регулятор настаивает на регистрации оператором проекта «дочки» в Германии.