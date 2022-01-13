Латвийский композитор Раймонд Паулс, который на днях отметил 86-й день рождения, 12 января рассказал журналистам местной газеты Neatkarīgā Rīta Avīze, что без трансляций российских телеканалов и выступлений российских звезд Латвия стала провинцией Запада

«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали провинцией не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», — сказал композитор.

В 2014 году латвийский МИД запретил въезд сразу нескольким российским исполнителям, в частности Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и певице Валерии в связи с их высказываниями о событиях на Украине и позицией по Крыму.

В результате конкурс молодых талантов «Новая волна», проводившийся в Юрмале с 2002 года переехал в Сочи, затем туда же перевезли «Голосящий Кивин» и «Юрмалину». Кроме того, в Латвии были запрещены к трансляции российские телеканалы.

Все это, начиная с 2014 года, активно критиковал Паулс, он заявлял, что Латвия «потеряла очень много от прекращения российско-латвийских отношений», а также высказывался о запрете трансляций.

«У нас есть общественное радио и общественное телевидение, которые содержит государство. Учреждения, чья задача — сохранять латышский язык и латышскую культуру, латышскую музыку и театр. И теперь на пару этих учреждений приходится не один совет, а аж два: Национальный совет по электронным СМИ и Совет по общественным электронным СМИ.

Простите, что это за театр? Любой человек может в интернете найти все русские передачи, какие только пожелает. А эти советы что-то сделали, чтобы улучшить передачи на общественном радио или телевидении?» — говорил композитор.