Украина должна решить вопрос с Крымом и Донбассом, а после получить одобрение украинцев на запрос о членстве в НАТО. Об этом 12 января в эфире телеканала «Наш» заявил лидер политической силы «Наши» Евгений Мураев

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