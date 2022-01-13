«Все эти патриоты, которые нас в НАТО тянут, всегда очень сильно радеют о Крыме и Донбассе. Крым и Донбасс — это территории, которые естественно не поддерживают этот вектор развития нашего государства, значит, если в НАТО они хотят вступить, то однозначно мы должны закрыть книгу и не говорить больше о Крыме и Донбассе как о части украинской территории… Вопрос о статусе нашего государства нужно вынести на референдум, тогда это решение будет легитимным», — сказал политик.
По его словам, пока Украина не решит свои внутренние проблемы, ей необходимо закрепить внеблоковый нейтральный статус на референдуме, дать сигнал всем соседям, что она не будет усиливаться ни в одну из противоборствующих сторон — США и РФ.