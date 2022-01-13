Сериал «Сваты-7» производства Студии «Квартал 95» не попал даже в первую пятерку самых популярных фильмов 2021 года на Украине. Такие данные 13 января опубликовали «Украинские новости» со ссылкой на статистику Индустриального телевизионного комитета Украины

Популярность «Сватов» поможет дружбе РФ и Украины - политолог © Людмила Артемьева/Инстаграм

В день премьеры ленты было зафиксировано максимально число просмотров, а вот последующие серии не попали даже в топ-50. При этом в России сериал признан самым популярным многосерийным фильмом 2021 года, у него заслуженная «золотая медаль».

Кстати, еще один проект Студии, основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, также неожиданно для многих потерял свои позиции. Речь про новогодний выпуск «Вечернего квартала», его рейтинг показа 31 декабря оказался ниже, чем у Dizel Show от 24 декабря.