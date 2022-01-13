Радченко отметила, что пока нет точных данных о том, сколько именно предприятий в Казахстане приостановили деятельность из-за погромов в начале января.
«Если их количество достигает хотя бы 15%, то реальная потеря ВВП в 2022 году может достигать при названных сценариях от 0,8 до 2,5 миллиарда долларов», — полагает эксперт.
Кроме того, по оценкам Радченко, если опираться на данные за 2021 год, убытки экономики Казахстана из-за прекращения интернет-торговли в январе составляют около 144 млн долларов.
Ранее ущерб экономике страны оценили в администрации президента Казахстана в 2-3 млрд долларов. Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, всего за время погромов пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.