Первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Радченко в комментарии РИА Новости оценила ущерб, нанесенный экономике Казахстана из-за остановки предприятий во время массовых беспорядков в 0,8-2,5 млрд долларов

Радченко отметила, что пока нет точных данных о том, сколько именно предприятий в Казахстане приостановили деятельность из-за погромов в начале января.

«Если их количество достигает хотя бы 15%, то реальная потеря ВВП в 2022 году может достигать при названных сценариях от 0,8 до 2,5 миллиарда долларов», — полагает эксперт. Шелковый путь: Волга связал протесты в Казахстане с экономикой Китая и России © Facebook/Василий Волга

Кроме того, по оценкам Радченко, если опираться на данные за 2021 год, убытки экономики Казахстана из-за прекращения интернет-торговли в январе составляют около 144 млн долларов.

Ранее ущерб экономике страны оценили в администрации президента Казахстана в 2-3 млрд долларов. Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, всего за время погромов пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.