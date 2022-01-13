Президент Украины Владимир Зеленский наблюдает за риторикой потенциальных чиновников через социальные сети, что прямо влияет на его решения о назначении на должности. Об этом 12 января заявил в эфире телеканала «Украина 24» депутат Рады Дмитрий Разумков

«Все пойдут на допросы»: Разумков пригрозил Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом Разумков отметил, что он не шутит, говоря о прямом влиянии содержания публикаций в социальных сетях на принятие решения президентом Украины о назначении на должности. По его словам, также имеет большое значение критика власти в настоящее время и на этапе избирательной кампании.

Журналист отметил, что, по его информации, похожую схему в свое время применял бывший президент Петр Порошенко. Разумков в ответ пошутил, что «значит, место проклято».

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором журналисты сделали предположение, что Зеленский назначает людей на важные государственные посты прежде всего по принципу личной преданности. По их наблюдениям многие приближённые украинского лидера, как и он, являются выходцами из мира шоу-бизнеса. В частности, глава администрации президента Андрей Ермак был медиа-юристом и кинопродюсером. Глава контрразведки Иван Баканов был директором студии «Квартал-95». Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером.