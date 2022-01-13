Состав жюри пока держится в секрете, однако в «общественном» пообещали совсем скоро его обнародовать, как и список финалистов. Его опубликуют не позднее 24 января.
Несмотря на то, что организаторы не называют имена претендентов на участие в конкурсе, украинские СМИ уже рассекретили часть желающих спеть в Европе. Это певцы Wellboy, Michael Soul, Nazar Ya, Алина Паш, Roxolana, Uliana Royce, Sowa, София Иванько, София Шанти, Laura Marti, а также группы Cloudless и Hurto.
«Евровидение-2022» пройдет в Турине, так как предыдущий конкурс выиграла итальянская группа Måneskin. Новое музыкальное состязание назначено на 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10 и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 государства.