Украинским властям не стоит закрывать телеканалы в стране, поскольку ничего, кроме негатива в их сторону, такие действия не повлекут. Об этом 12 января заявил в эфире телеканала UkrLive украинский политолог Вадим Карасев

Украинские телеканалы продолжают показывать фильмы на русском языке - Кремень © Facebook, Тарас Кремінь

При этом эксперт отметил, что не видит диссонанса в трансляции культового сериала украинского производства студии бывшего комика и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «Сваты» на территории России, где за прошлый год он стал самым популярным по просмотрам.

В конце декабря на сайте Офиса президента Украины был обнародован указ. Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на пять лет.

«Сваты» стали самым популярным сериалом в России в 2021 году. Простая история сближения двух семей, городской и сельской, и их совместного воспитания своенравной девочки Жени одинаково покорила сердца зрителей и на Украине, и в России.