«Нужно не навешивать ярлыки, а вслушиваться, вдумываться, спорить, убеждать, искать доказательства. На других условиях все равно не закроешь рот никому. Сегодня это нельзя. Мы живем в другой эпохе. Поэтому прямая цензура сегодня контрпродуктивна. Наоборот нужно в середине искать мосты понимания и взаимодействия между разными политическими силами и каналами», — сказал он.
При этом эксперт отметил, что не видит диссонанса в трансляции культового сериала украинского производства студии бывшего комика и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «Сваты» на территории России, где за прошлый год он стал самым популярным по просмотрам.
В конце декабря на сайте Офиса президента Украины был обнародован указ. Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на пять лет.
«Сваты» стали самым популярным сериалом в России в 2021 году. Простая история сближения двух семей, городской и сельской, и их совместного воспитания своенравной девочки Жени одинаково покорила сердца зрителей и на Украине, и в России.