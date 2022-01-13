«Почему никто не говорит о вступлении в ЕС? Потому что система безопасности Европы имеет две опоры — НАТО и ЕС. Все страны сначала вступали в НАТО, а потом в ЕС… Но мы же видим, что о ЕС нам не говорят сейчас. Только о НАТО идет речь. Поэтому понятно, что сегодня никакого вступления Украины в НАТО не будет. Если бы шла речь, то уже бы Европейский союз как-то тут тоже был», — пояснил он.
Карасев также отметил, что переговоры России и США после шестилетней паузы свидетельствуют о вероятной деэскалации конфликта на востоке Украины. По его словам, намечаются некоторые «контуры деэскалации» и наверняка будут восстановлены дипломатически миссии НАТО в Москве.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на то, что риторика США по отношению к Украине в переговорах с Россией фальшива. Кроме того, он отметил, что Украине необходимо вести более независимую внешнюю политику, чтобы не заниматься самообманом в поиске псевдо партнеров со стороны США и стран НАТО.