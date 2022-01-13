Запад и США настаивают на том, что НАТО должно оставаться краеугольным камнем в европейкой системе безопасности, поэтому будут уходить от прямой конфронтации путем временного блокирования вступления Украины, Грузии и Молдавии в НАТО и ЕС. Об этом 12 января заявил в эфире телеканала UkrLive украинский политолог Вадим Карасев

НАТО попросила о безусловном диалоге с Россией. И охладила пыл Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Карасев также отметил, что переговоры России и США после шестилетней паузы свидетельствуют о вероятной деэскалации конфликта на востоке Украины. По его словам, намечаются некоторые «контуры деэскалации» и наверняка будут восстановлены дипломатически миссии НАТО в Москве.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на то, что риторика США по отношению к Украине в переговорах с Россией фальшива. Кроме того, он отметил, что Украине необходимо вести более независимую внешнюю политику, чтобы не заниматься самообманом в поиске псевдо партнеров со стороны США и стран НАТО.