Переговоры России и США после шестилетней паузы свидетельствуют о вероятной деэскалации конфликта на востоке Украины. Об этом 12 января заявил в эфире телеканала UkrLive украинский политолог Вадим Карасев

Климкин объяснил, чем полезны переговоры РФ и США для Киева © МИД Украины

По его словам, намечаются некоторые «контуры деэскалации», и наверняка будут восстановлены дипломатически миссии НАТО в Москве.

Прошедшее 12 января в Брюсселе заседание Совета Россия-НАТО (первое за 2,5 года) стало продолжением переговоров, начатых делегациями РФ и США в Женеве 10 января, которые посвящены рассмотрению предложений Москвы по гарантиям безопасности.

Одно из требований, которые Россия выдвинула западным странам, — прекратить расширение НАТО за счёт постсоветских республик, и закрепить это обязательство в письменном виде, поскольку данные в 1990 году руководству СССР устные обещания были нарушены, а теперь американские и европейские политики утверждают, что их предшественники и вовсе ничего подобного никогда не обещали.