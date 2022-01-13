«Пока это деэскалация. Я думаю, что это только увеличит безопасность для Украины. Для нас лучше, чтобы не воевали в разных формах — гибридных, холодных. Сейчас дипломатия такая. Каждая сторона запрашивает больше… Предметный разговор — это лучше, чем вообще никакого разговора», — сказал эксперт.
По его словам, намечаются некоторые «контуры деэскалации», и наверняка будут восстановлены дипломатически миссии НАТО в Москве.
Прошедшее 12 января в Брюсселе заседание Совета Россия-НАТО (первое за 2,5 года) стало продолжением переговоров, начатых делегациями РФ и США в Женеве 10 января, которые посвящены рассмотрению предложений Москвы по гарантиям безопасности.
Одно из требований, которые Россия выдвинула западным странам, — прекратить расширение НАТО за счёт постсоветских республик, и закрепить это обязательство в письменном виде, поскольку данные в 1990 году руководству СССР устные обещания были нарушены, а теперь американские и европейские политики утверждают, что их предшественники и вовсе ничего подобного никогда не обещали.