Введение персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина может привести к полному разрыву отношений с США. Об этом 12 января заявил сенатор Алексей Пушков, передает Газета.ru

США могут ввести санкции против Сбербанка и ВТБ © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Если такой закон будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — отметил Пушков.

Член Совета Федерации считает угрозу новых санкций инструментом, который, как ожидают авторы инициативы, обеспечит Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль».

Также, по его мнению, таким образом Вашингтон может подтолкнуть Киев к началу агрессии в Донбассе.

«И, вместе с тем, такая поддержка Вашингтона со стороны — это некое алиби для Украины», — заключил сенатор.

Накануне группа из 25 членов сената от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина и других представителей руководства страны, а также финансовых институтов, которые Вашингтон может принять в случае «обострения ситуации на Украине».

Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.