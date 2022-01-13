Порошенко преследует две цели, возвращаясь на Украину, утверждает эксперт.
«Превратить уголовное дело против него в политическое: «власть преследует патриота, лидера оппозиции» и так далее. Вторая — использовать это дело как трамплин для политического реванша, возможно для попытки «отмайданить» Зеленского», — сказал Золотарёв.
Для Порошенко идея реванша над Владимиром Зеленским - это идея-фикс, которая полностью определяет его поведение, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.