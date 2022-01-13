Экс-президент Украины Пётр Порошенко пытается устроить новый Майдан, возвращаясь на Украину якобы для того, чтобы предстать перед судом, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

Порошенко преследует две цели, возвращаясь на Украину, утверждает эксперт.

«Превратить уголовное дело против него в политическое: «власть преследует патриота, лидера оппозиции» и так далее. Вторая — использовать это дело как трамплин для политического реванша, возможно для попытки «отмайданить» Зеленского», — сказал Золотарёв. Якубин: Порошенко создал ловушку сам для себя © Facebook, Петро Порошенко

Для Порошенко идея реванша над Владимиром Зеленским - это идея-фикс, которая полностью определяет его поведение, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.