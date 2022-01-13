Пётр Порошенко, ранее способствовавший созданию Государственного бюро расследований, теперь сам попал в "жернова украинского правосудия". Это в интервью Украина.ру прокомментировал политолог Алексей Якубин

Порошенко будет стараться конвертировать уголовное дело против него в протестный потенциал и попытается вывести своих сторонников на улицы, уверен эксперт.

«Сейчас есть решение Печерского суда, что теперь его должны доставить в зал суда для избрания меры пресечения под конвоем. И я так понимаю, что сторонники Порошенко попытаются 17 января скандализировать, митингизировать эту историю. Я думаю, что будет попытка превратить это в точку митингового протеста», — сказал Якубин. Порошенко заявил, что не боится ареста на границе © Facebook, Петро Порошенко

В рядах сторонников Порошенко идёт подготовка к массовым выступлениям, заявил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.