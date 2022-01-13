Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин ответил на вопросы журналистов издания Украина.ру, в частности назвал причины, по которым Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так быстро направила помощь властям Казахстана

Михаил Погребинский о вероятности ареста Порошенко: Безмозглая киевская власть распиарила Порошенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Наконец, немаловажный факт состоит и в том, что общая протяженность российско-казахстанской границы составляет свыше 7,5 тысяч километров.

«России вообще не выгодно, что на ее южной, на восточной границе возникнет дестабилизация. Есть выражение Пушкина — "Русский бунт бессмысленный и беспощадный". Казахский бунт еще более бессмысленный и беспощадный в силу большей доли азиатского в этом евразийском коктейле», — заметил Затулин.

Полностью интервью с Константином Затулиным можно прочитать здесь.