Первая и главная причина, объяснил депутат, это обращение легитимного, законного руководства Казахстана. Второе — в рамках ОДКБ Россия просто не могла позволить себе проигнорировать обращение, ведь в противном случае ОДКБ «расписалось бы в том, что оно не существует».
Наконец, немаловажный факт состоит и в том, что общая протяженность российско-казахстанской границы составляет свыше 7,5 тысяч километров.
«России вообще не выгодно, что на ее южной, на восточной границе возникнет дестабилизация. Есть выражение Пушкина — "Русский бунт бессмысленный и беспощадный". Казахский бунт еще более бессмысленный и беспощадный в силу большей доли азиатского в этом евразийском коктейле», — заметил Затулин.
Полностью интервью с Константином Затулиным можно прочитать здесь.