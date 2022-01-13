Политик напомнил, что для полного понимания вопроса отношений двух стран стоит внимательно изучить, например, вопрос инвестиций и денежных потоков.
«На пути российских инвестиций вечно возникали препятствия. Зато все это отдано американским, канадским, британским и прочим западным компаниям. В свое время и китайские стали проникать. Потому что правящая элита и любимый нами елбасы Назарбаев, всегда рассматривали это как гарантию независимости, чтобы не было экономической основы для российского влияния внутри Казахстана», — заключил Затулин.
По мнению политика, властям Казахстана стоит всерьез задуматься над риторикой, особенно в той части, что касается отношений с Россией, и «прекратить двойные игры».
Полностью интервью с Константином Затулиным можно прочитать здесь.