Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин, комментируя недавние события в Казахстане, подчеркнул, что какие бы хорошие слова ни говорились, политика Нур-Султана лучше всего демонстрирует отношение местной власти к Российской Федерации. Об этом Затулин рассказал в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский о вероятности ареста Порошенко: Безмозглая киевская власть распиарила Порошенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«На пути российских инвестиций вечно возникали препятствия. Зато все это отдано американским, канадским, британским и прочим западным компаниям. В свое время и китайские стали проникать. Потому что правящая элита и любимый нами елбасы Назарбаев, всегда рассматривали это как гарантию независимости, чтобы не было экономической основы для российского влияния внутри Казахстана», — заключил Затулин.

По мнению политика, властям Казахстана стоит всерьез задуматься над риторикой, особенно в той части, что касается отношений с Россией, и «прекратить двойные игры».

Полностью интервью с Константином Затулиным можно прочитать здесь.