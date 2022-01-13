Самый главный вопрос, считает Затулин, будет ли в самом деле предложен новый курс внутри страны, ведь прежняя модель явно устарела и не выдержала проверку кризисом. Особенно важно, подчеркнул политик, решить вопросы русского населения и других этносов, проживающих в Казахстане.
«Что бы ни говорили наши добрые друзья из Казахстана, которые вечно возмущаются нашими имперскими амбициями, желанием диктовать, мы вообще все это время, набрав в рот воды, молчали по поводу того, как складывается этот внутренний национальный диалог. На самом деле диалога никого нет. Три с половиной миллиона русского населения живут в Казахстане, они не бегут из страны, но больших перспектив, карьерных в том числе, у этих людей нет», — заявил Затулин.
По его мнению, руководству Казахстана стоит всерьез задуматься над риторикой, особенно в той части, что касается отношений с Россией, и «прекратить двойные игры».
Полностью интервью с Константином Затулиным можно прочитать здесь.
Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.
Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.
Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.
Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.
Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек, более тысячи получили ранения.
В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.