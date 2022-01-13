Какие последствия наступят от январского кризиса, произошедшего в Казахстане, изменится ли судьба русских в этой стране и удастся ли властям изменить риторику. Над этими вопросами в разговоре с журналистами издания Украина.ру порассуждал депутат ГД РФ Константин Затулин

«Что бы ни говорили наши добрые друзья из Казахстана, которые вечно возмущаются нашими имперскими амбициями, желанием диктовать, мы вообще все это время, набрав в рот воды, молчали по поводу того, как складывается этот внутренний национальный диалог. На самом деле диалога никого нет. Три с половиной миллиона русского населения живут в Казахстане, они не бегут из страны, но больших перспектив, карьерных в том числе, у этих людей нет», — заявил Затулин.

По его мнению, руководству Казахстана стоит всерьез задуматься над риторикой, особенно в той части, что касается отношений с Россией, и «прекратить двойные игры».

Полностью интервью с Константином Затулиным можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек, более тысячи получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.