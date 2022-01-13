По решению Генпрокуратуры, экс-президент Украины Пётр Порошенко должен быть арестован при пересечении границы. Это в интервью Украина.ру прокомментировал политолог Михаил Погребинский

Главным мотивом возвращения опального экс-президента на родину является политика, уверен Погребинский. Порошенко осознаёт, что не вернувшись на Украину, он совершит политическое самоубийство, пояснил эксперт.

«Как будет поступать власть — трудно сказать, но я не очень верю в то, что они применят силу, и его арестуют, как обещали. Если соберётся много народа, для власти это сделать будет очень сложно», — сказал Погребинский. Евгений Копатько о вероятности ареста Порошенко: никто его жалеть не будет © РИА Новости, Нина Зотина

Если у власти не получится применить силу, то Порошенко выиграет раунд противостояния, заключил эксперт.

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