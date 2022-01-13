Главным мотивом возвращения опального экс-президента на родину является политика, уверен Погребинский. Порошенко осознаёт, что не вернувшись на Украину, он совершит политическое самоубийство, пояснил эксперт.
«Как будет поступать власть — трудно сказать, но я не очень верю в то, что они применят силу, и его арестуют, как обещали. Если соберётся много народа, для власти это сделать будет очень сложно», — сказал Погребинский.
Если у власти не получится применить силу, то Порошенко выиграет раунд противостояния, заключил эксперт.
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