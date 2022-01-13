Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру назвал главного выгодоприобретателя от событий, в произошедших в Казахстане в начале января, когда в ходе протестов погибли десятки человек

Затулин напомнил, что сначала протесты были мирными, а требование людей вполне конкретное — снижение цен на газ. Но очень скоро акция переросла в настоящий мятеж и с улиц разных городов синхронно зазвучало совсем другое требование, выражавшееся фразой: «Назарбаев, уходи!».

«Все это говорит о рукотворности этого кризиса и о его внутриказахском происхождении. Я предположил, и никто это не опроверг, что причиной этих событий является затянувшееся двоевластие, которое связано не только с фамилиями лично Назарбаева и Токаева. Вполне возможно, что лично они вполне нормально общаются. Но беспорядки прежде всего, связаны с теми людьми, которые находятся вокруг них, потому что политика Казахстана клановая. Только на поверхности демократическая», — констатировал Затулин.

Он пояснил, что несмотря на то, что формально президентом страны уже 2 года является Касым-Жомарт Токаев, все принципиальные решения продолжал принимать экс-глава государства Нурсултан Назарбаев. А таким положением дел были довольны не все, особенно в окружении действующего лидера нации.

Полностью интервью с Константином Затулиным можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек, более тысячи получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.