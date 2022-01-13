Версии о том, кто именно заварил казахстанскую кашу, могут быть разными, очевидно одно - зачинщик погромов хотел перетянуть на себя одеяло власти, о чем свидетельствуют политические решения, принимаемые руководством страны в последние дни. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин

«Когда в доме бардак, виноват хозяин»: Волга заявил, что события в Казахстане готовились давно © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Самата Абиша, который был отстранен от выполнения обязанностей еще до своего непосредственного руководителя.

«Да потому что это племянник Назарбаева. На него многие делали ставку как на будущего главу государства, который просто проходит свои университеты на ответственной должности в Комитете национальной безопасности», — сказал Затулин.

Он уточнил, что вполне можно предположить связь январских событий с желанием окружения экс-президента Нурсултана Назарбаева ускорить выпуск племянника из «университета».

«Можно предположить и обратное, что на самом деле это [действующий глава Казахстана Касым-Жомарт] Токаев, или люди Токаева спровоцировали беспорядки для того, чтобы в конце концов последний стал выгодоприобретателем в этом конфликте. На сегодняшний день выгодоприобретателем в этом конфликте выглядит именно Токаев», — заключил Затулин.

Правда, отметил он, события последних дней больше похожи на отыгрыш, и победа Токаева не выглядит такой уж полновесной, а поддержка ОБКБ в его случае, скорее, попытка повлиять на конкурентов психологически.

«Явно, что это просто демонстрация, призванная оказать и оказавшая политическое и психологическое впечатление. Она понадобилась Токаеву для того, чтобы подтвердить — он хозяин в доме, именно с ним разговаривают союзники, и эти союзники его поддерживают», — подытожил Затулин.

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