Если Порошенко не вернётся на Украину, то он навсегда выпадет из политики и не сможет себя защитить, считает эксперт.
«Хотя того, что он украл и вывез в офшоры, хватит его внукам. Но, тем не менее, главный мотив — это то, что он не хочет выпасть из политики. Для этого он возвращается, возвращается причём не в Киев, а во Львов, где легче и дешевле собрать массовку в его поддержку», — сказал Погребинский.
Если киевским властям не удастся арестовать Порошенко, то это будет являться его победой, заключил политолог.
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