Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook о том, что собирается вернуться на Украину из зарубежного турне для того, чтобы предстать перед судом. Политолог Михаил Погребинский считает, что им движут политические мотивы. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Если Порошенко не вернётся на Украину, то он навсегда выпадет из политики и не сможет себя защитить, считает эксперт. «Собирайте пожитки и валите, как из Афганистана»: Погребинский раскрыл стратегию Путина по украинскому вопросу © Master Sgt. Alejandro Licea / Перейти в фотобанк

«Хотя того, что он украл и вывез в офшоры, хватит его внукам. Но, тем не менее, главный мотив — это то, что он не хочет выпасть из политики. Для этого он возвращается, возвращается причём не в Киев, а во Львов, где легче и дешевле собрать массовку в его поддержку», — сказал Погребинский.

Если киевским властям не удастся арестовать Порошенко, то это будет являться его победой, заключил политолог.

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