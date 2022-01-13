В беседе с журналистами издания Украина.ру депутат Верховной Рады Украины V созыва Василий Волга рассказал, собирается ли покидать территорию своей страны, если события будут развиваться по радикальному сценарию

Михаил Погребинский о вероятности ареста Порошенко: Безмозглая киевская власть распиарила Порошенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Я уже покидал Киев и год жил в России, пока на Украине по мне не закрыли ряд уголовных дел. В интервью, о котором вы сейчас говорите, я давал совет тем политикам, которые обращались ко мне с вопросом, как им поступить со своими семьями в 2022 году. Ну а я никуда уезжать не буду. Понимаете, мы с вами стоим на пороге великих событий. И в этих великих событиях я буду принимать самое активное участие, если обстоятельства меня к этому позовут», — сказал политик.

Волга уточнил, что под великими событиями он понимает тот период жизни страны, когда каждому гражданину придется определиться, «с какой он стороны».

«Моя сторона совершенно определенна. Это сторона антинацистская. Это сторона против радикального украинского национализма, разрушившего Украину. И моя сторона — это братский союз Белоруссии, России, Украины, Казахстана… Наездился я. Все, кто мог только убежать, уже убежали. Я останусь на Украине», — заключил политик.

Полностью интервью с Василием Волгой можно прочитать здесь.