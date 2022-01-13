В интервью изданию Украина.ру депутат Верховной Рады Украины V созыва Василий Волга озвучил свое мнение относительно того, где в следующий раз могут быть развернуты технологии «цветных революций»

«Когда в доме бардак, виноват хозяин»: Волга заявил, что события в Казахстане готовились давно © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин, комментируя недавние события в Казахстане, заявил о том, что в этой стране реализуются майданные технологии, а лидер Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал извлечь уроки из протестов властям Узбекистана.

«Не только для Узбекистана. Киргизия — страна постоянных волнений, она в революциях и госпереворотах. В Киргизии сегодня уже существуют очень нехорошие сигналы, тот же Корчинский. Это человек, который формировал батальон и воевал в Приднестровье против русской армии, воевал он и в Чечне на стороне террористов против русской армии.

И этот человек сегодня формирует батальон, который реально будет воевать в Киргизии. Я думаю, заявляя сегодня об этом и вербуя на Украине боевиков для войны, он уже имеет гарантии оплаты их работы», — заявил Волга.

Дмитрий Корчинский — украинский неонацист, призвавший формировать отряды добровольцев, которые будут отправлены в Казахстан для борьбы с правительственными войсками и силами ОДКБ.

По мнению Василия Волги, до окончания периода цветных революций еще далеко, но события в Белоруссии и Казахстане позволили здоровым силам, выступающим за евразийское сотрудничество, понять, что « мы дышим в одном направлении».

Полностью интервью с Василием Волгой можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек, более тысячи получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.