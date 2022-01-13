На Украине активно обсуждается ситуация в Казахстане, напоминающая события в Киеве 2014 года, однако президент Владимир Зеленский так и не прокомментировал казахстанские протесты. Депутат Верховной Рады Украины V созыва Василий Волга в интервью изданию Украина.ру ответил, почему молчит Киев

«А что ему сказать? Зеленский попал как кур в ощип. А не само ли ЦРУ непосредственно координировало эти беспорядки? Ибо третий этаж на Владимирской (на Владимирской улице в Киеве расположено главное здание СБУ — ред.) почти весь занят работниками ЦРУ. Сейчас какое-либо заявление Зеленского в ту или иную сторону опасно для него самого», — ответил политик.

«Когда в доме бардак, виноват хозяин»: Волга заявил, что события в Казахстане готовились давно © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Тогда Россия развернулась в китайском направлении, но и тут, уверен Волга, соперники РФ решили действовать уже привычным способом — создать огненное кольцо вокруг России, то есть начали «поджигать подбрюшье».

«Но тут — неудача! Это уже определенный стиль Владимира Путина - такой малокровный или почти бескровный бросок. Каждый раз перед тем, как происходит такой бросок, Путин выжидает момента, пока внутренние противоречия на опасных территориях не доходят до такого уровня, когда уже, например, геноцид становится неизбежным.

Интересный стиль у этих бросков. Население встречает «зеленых человечков» с цветами. Россия приходит и останавливает убийства мирных граждан, наводит порядок, приводит с собой стабильность и мир. "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон пост", "Дейли Телеграф" — о чем все их публикации за последнюю неделю? Все шокированы — «как же это возможно»? Но уже пора привыкнуть», — заявил Волга.

Полностью интервью с Василием Волгой можно прочитать здесь.