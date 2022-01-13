Волга вспомнил, как 5 лет назад ездил в Казахстан, где разговаривал как с известными писателями и журналистами, так и с простыми людьми, поражался красоте и стремительности развития Астаны…
«Но при этом все это время периодически поступала информация о том, что в стране работают программы грантовой поддержки талантливых студентов, ученых, работающих в гуманитарной сфере. Один в один с тем, что происходило на Украине. Результаты — те, которые мы уже видели», — сказал политик.
Уже тогда, напомнил он, в стране стартовала подготовка к переходу с кириллицы на латиницу, а параллельно «радикальный исламизм начинал поднимать голову». Поэтому, констатировал эксперт, он не может согласиться с позицией, что произошедшее в Казахстане инициировано уходом американцев из Афганистана.
Волга подчеркнул, что «многие из тех террористов, которых сегодня отлавливают по Казахстану», попросту ушли в горы. И это не простые гражданские, а представители Талибана* и ИГИЛ*. И ситуация еще далека от развязки.
«Я тогда (5 лет назад — ред.) сделал несколько публикаций о том, что существуют все предпосылки к тому, что радикальные силы Казахстана рано или поздно, в зависимости от того, как разложится ситуация, о себе заявят. Что Майдан приближается, и что это в обязательном порядке будет использовано против России. Многие отнеслись к этому скептически. Вот вам результат. Когда в доме бардак и хаос, виноват хозяин дома, это прежде всего», — заявил Волга.
Полностью интервью с Василием Волгой можно прочитать здесь.
*Организация, запрещенная на территории РФ.