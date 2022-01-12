Журналист «Аль-Джазиры» взял интервью у нескольких жителей Алма-Аты — города, сильнее всего пострадавшего от беспорядков.
Сорокалетний бухгалтер Нурлан, этнический казах, родной язык которого русский, рассказал о культурной пропасти, отделявшей его от участников протестов, начавшихся в Алма-Ате 5 января.
По его словам, в основном это были представители сельской безработной молодёжи, и они были плохо организованы.
Он также рассказал о «наёмниках», штурмовавших полицейские участки, административные здания и аэропорт.
Рассказ жителя «перекликается с официальной точкой зрения», отметил корреспондент.
По словам Нурлана, который формально является мусульманином, но равнодушен к религии, эти «бородатые радикалы» были направлены в город Кайратом Сатыбалды, племянником казахского лидера Нурсултана Назарбаева и богатейшим бизнесменом, известным своими склонностями к религиозному фундаментализму.
Нурлан поддержал действия президента Касыма-Жомарта Токаева, обратившегося за военной поддержкой к ОДКБ.
«Русские лучше, чем эта мразь. Лучше заплатить русским, чем жить под бородачами», — сказал алма-атинец.
Опрошенные корреспондентом казахстанцы разных национальностей выразили облегчение от стабилизации обстановки.
Однако они также обвиняют правительство страны в создании ситуации, приведшей к массовым протестам.
«Жадность и наглость правительства стали безграничными. Людям реально нечего есть, нет работы», — сказал корреспонденту уроженец города Атырау на западе страны.
Корреспондент напоминает, что протесты начались в раположенном в том же регионе городе Жанаозен, где десять лет назад силовики казахстанского правительства расстреляли бастующих рабочих с нефтепромыслов, убив как минимум 14 из них