Жители Казахстана всё ещё не могут прийти в себя после потрясших страну кровавых протестов. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 января на англоязычном сайте катарской телекомпании «Аль-Джазира»

Журналист «Аль-Джазиры» взял интервью у нескольких жителей Алма-Аты — города, сильнее всего пострадавшего от беспорядков.



Илья Намовир: после развала СССР Казахстан превратился в сырьевой придаток Запада © Facebook, Ilya Namovir Нурлан, этнический казах, родной язык которого русский, рассказал о культурной пропасти, отделявшей его от участников протестов, начавшихся в Алма-Ате 5 января.

По его словам, в основном это были представители сельской безработной молодёжи, и они были плохо организованы.

Он также рассказал о «наёмниках», штурмовавших полицейские участки, административные здания и аэропорт.

Рассказ жителя «перекликается с официальной точкой зрения», отметил корреспондент.



По словам Нурлана, который формально является мусульманином, но равнодушен к религии, эти «бородатые радикалы» были направлены в город Кайратом Сатыбалды, племянником казахского лидера Нурсултана Назарбаева и богатейшим бизнесменом, известным своими склонностями к религиозному фундаментализму.

Нурлан поддержал действия президента Касыма-Жомарта Токаева, обратившегося за военной поддержкой к ОДКБ.

«Русские лучше, чем эта мразь. Лучше заплатить русским, чем жить под бородачами», — сказал алма-атинец.

Опрошенные корреспондентом казахстанцы разных национальностей выразили облегчение от стабилизации обстановки. Скрывающийся в Париже банкир объявил себя лидером протестов в Казахстане © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк



Однако они также обвиняют правительство страны в создании ситуации, приведшей к массовым протестам.

«Жадность и наглость правительства стали безграничными. Людям реально нечего есть, нет работы», — сказал корреспонденту уроженец города Атырау на западе страны.

Корреспондент напоминает, что протесты начались в раположенном в том же регионе городе Жанаозен, где десять лет назад силовики казахстанского правительства расстреляли бастующих рабочих с нефтепромыслов, убив как минимум 14 из них