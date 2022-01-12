Офис президента Украины в День украинского политзаключенного 12 января поблагодарил советских диссидентов за вклад в создание независимой Украины

В Офисе Зеленского сообщили, что 12 января отмечается День украинского политзаключенного — потому что в январе полвека назад «начался "генеральный погром" украинского шестидесятничества.

Всего, напомнили в ОП, к концу 1974 года было арестовано около 200 представителей интеллигенции Украины. Андрей Серенко: Изучение гибели СССР — это не о прошлом, а о будущем © предоставлено Андреем Серенко

«Сегодня вспоминаем наших диссидентов с благодарностью за то, что они верили в Украину и приближали нашу независимость», — говорится в записи.

Ранее глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поздравил с 88-летием первого президента Украины Леонида Кравчука, который сейчас проходит реабилитацию в Германии. Стефанчук особо отметил, что Кравчук своей подписью под Беловежскими соглашениями «похоронил СССР».