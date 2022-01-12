В Николаевской области с участием бандуриста и мужчины в форме войск фашистской Германии состоялась презентация книги, посвященной украинской дивизии СС «Галичина». Об этом на днях в Telegram рассказал депутат Рады от «Слуги народа» Макс Бужанский

Бесславный разгром. Как Первый Украинский фронт уничтожил дивизию «Галичина» © regnum.ru

«Нет, это не фото из дурки, это презентация книги о дивизии СС "Галичина". Гиммлер сошел бы с ума, увидев этих хуторских эсэсовцев с бандурой, просто повесился бы немедленно»

Бужанский не уточнил, как именно называется книга, презентация которой попала на фото.

Как уточнили СМИ, речь может идти о книге украинского историка Романа Пономаренко «Украинские юнкершафты» издательства «Мандрівник». Пономаренко известен оправданием нацизма в своих публикациях.

Ранее на Украине устроили конкурс детских рисунков в честь дивизии СС «Галичина». На Украине дивизию коллаборантов СС пытаются прославлять, несмотря на то, что в 2020 году суд в Киеве признал ее символику нацистской и, соответственно, формально запрещенной в стране.