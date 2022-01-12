Депутат разместил кадры из сельской библиотеки Украины. Он заявил, что для полной атмосферы безумия, кроме бандуриста и нациста, на фото не хватает свиней с гусями.
«Нет, это не фото из дурки, это презентация книги о дивизии СС "Галичина". Гиммлер сошел бы с ума, увидев этих хуторских эсэсовцев с бандурой, просто повесился бы немедленно»
Бужанский не уточнил, как именно называется книга, презентация которой попала на фото.
Как уточнили СМИ, речь может идти о книге украинского историка Романа Пономаренко «Украинские юнкершафты» издательства «Мандрівник». Пономаренко известен оправданием нацизма в своих публикациях.
Ранее на Украине устроили конкурс детских рисунков в честь дивизии СС «Галичина». На Украине дивизию коллаборантов СС пытаются прославлять, несмотря на то, что в 2020 году суд в Киеве признал ее символику нацистской и, соответственно, формально запрещенной в стране.