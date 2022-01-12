Глава Россотрудничества напомнил русофобские высказывания, которые, по данным СМИ, ранее позволил себе Умаров.
В частности, СМИ выяснили, что новый глава Министерства информации Казахстана Аскар Умаров называл русских «навязанной диаспорой», заявлял, что все русские «напиваются водкой», делился рассуждениями о «совке», и назвал День Победы «непонятным праздником победы в чужой войне».
«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — заявил Примаков.
Умаров занял пост министра информации после смены правительства в Казахстане. Во время протестов и массовых беспорядков в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и затем назначил новых глав ведомств.