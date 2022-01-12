Глава Россотрудничества Евгений Примаков призвал недавно назначенного в Казахстане министра информации Аскара Умарова публично отказаться от своих русофобских взглядов. Об этом он написал в Telegram 11 января

Глава Россотрудничества напомнил русофобские высказывания, которые, по данным СМИ, ранее позволил себе Умаров.

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«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — заявил Примаков.

Умаров занял пост министра информации после смены правительства в Казахстане. Во время протестов и массовых беспорядков в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и затем назначил новых глав ведомств.