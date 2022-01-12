Представитель ФРГ прокомментировал рассмотрение требований России о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток.
Он отметил, что согласно основным принципам международного права каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать.
«Несмотря на это, я хочу четко сказать, что к настоящему моменту вступление [в какой-либо альянс] Украины не обсуждается», — заявил Хебештрайт.
Ранее в Брюсселе стартовали переговоры совета Россия-НАТО. Стороны обсуждают взаимные опасения по вопросам безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.