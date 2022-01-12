Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу в данный момент не обсуждается, сообщил 12 января на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт

Всё упирается в Украину, но у неё один путь: чего ожидать от переговоров России и НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Он отметил, что согласно основным принципам международного права каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать.

«Несмотря на это, я хочу четко сказать, что к настоящему моменту вступление [в какой-либо альянс] Украины не обсуждается», — заявил Хебештрайт.

Ранее в Брюсселе стартовали переговоры совета Россия-НАТО. Стороны обсуждают взаимные опасения по вопросам безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.