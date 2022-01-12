Аналогичной информацией поделился экс-депутат Рады от радикальной партии Игорь Мосейчук. Он ссылается на данные внутренней электронной базы Госпогранслужбы Украины.
По его информации, в этой базе напротив фамилии Порошенко есть пометка «Арест».
Пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность» опубликовала в Facebook его заявление с призывом к властям не пугать его арестом.
Также, по данным СМИ, Печерский райсуд Киева разрешил 17 января задержать Порошенко для доставки в суд. Политику собираются избрать меру пресечения по делу о госизмене и финансировании терроризма.
Ранее суд наложил арест на имущество Порошенко.