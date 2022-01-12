Украинские пограничники намерены арестовать пятого президента Украины Петра Порошенко сразу по возвращении на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал vesti.ua 12 января

Алексей Якубин о вероятности ареста Порошенко: Он возвращается на Украину, чтобы устроить Майдан © Facebook, Алексей Якубин поделился экс-депутат Рады от радикальной партии Игорь Мосейчук. Он ссылается на данные внутренней электронной базы Госпогранслужбы Украины.

По его информации, в этой базе напротив фамилии Порошенко есть пометка «Арест».

Пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность» опубликовала в Facebook его заявление с призывом к властям не пугать его арестом.

Также, по данным СМИ, Печерский райсуд Киева разрешил 17 января задержать Порошенко для доставки в суд. Политику собираются избрать меру пресечения по делу о госизмене и финансировании терроризма.

Ранее суд наложил арест на имущество Порошенко.